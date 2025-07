Shopping em Aparecida de Goiânia oferece programação de férias para crianças com entrada gratuita; veja detalhes

Cada atração já tem data e horário para receber os pequenos

Natália Sezil - 02 de julho de 2025

Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Pais e responsáveis que estão buscando o que fazer com as crianças no mês de férias escolares têm uma nova opção em Aparecida de Goiânia, onde o Buriti Shopping oferecerá uma programação especial aos fins de semana.

O espaço infantil do centro de compras, localizado no piso 1 do prédio, receberá peças teatrais, oficinas criativas e personagens, que completam a diversão.

Os espetáculos são gratuitos, mas é necessário ficar atento: as oficinas têm vagas limitadas e são exclusivas para clientes do programa Tem Vantagem, sendo necessário resgatar o cupom no aplicativo do shopping.

As apresentações teatrais acontecem exclusivamente aos sábados. Encenadas pelo grupo Theatron, levam conceitos de educação financeira por meio da coleção Financinhas.

Cada dia de apresentação tem sessões duplas, às 16h e às 17h. No dia 12 de julho, a peça é “Caio achou uma moedinha“.

No dia 17, a apresentação é “Marina esqueceu de desligar a TV“. Por fim, no dia 26, o grupo encena “Margô e Davi foram ao mercadinho”.

Por outro lado, os domingos são dedicados às oficinas. No dia 13 de julho, crianças de três a 10 anos poderão personalizar óculos de sol, das 14h às 18h (com turmas a cada 30 minutos).

No dia 20, no mesmo horário, a atração consiste em customizar buckets (chapéus), também para crianças dessa faixa etária.

Já no dia 27, os pequenos de quatro a 12 anos poderão realizar a oficina de tie dye em camisetas. As turmas acontecem a cada hora.

Este dia de encerramento deve contar com participação dos personagens do Arca Parque e um momento de fotos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!