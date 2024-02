Antecipado pagamento do Bolsa Família em fevereiro; veja quem vai receber mais cedo

Medida foi anunciada pelo Governo Federal, que divulgou calendário de pagamento

Magno Oliver - 03 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo brasileiro, criado com o objetivo de combater a pobreza e a desigualdade social.

Ele oferece benefícios financeiros mensais a famílias em situação de vulnerabilidade.

No entanto, vale lembrar que estão condicionados ao cumprimento de requisitos, como a frequência escolar das crianças e o acompanhamento de saúde.

Após finalizar o primeiro pagamento de 2024 em janeiro, o benefício terá uma antecipação no calendário do mês de fevereiro.

Antecipado pagamento do Bolsa Família em fevereiro; Veja quem vai receber mais cedo

De acordo com nova portaria do Governo Federal, as famílias com o Número de Identificação Social (NIS) com finais em “2” e “7” serão contempladas com uma antecipação.

O texto explica que os pagamentos que ocorreriam normalmente às segundas-feiras serão antecipados para acontecerem os sábados.

O objetivo é facilitar a movimentação financeira, como pagamentos e transferências, por meio do aplicativo da poupança social do Caixa Tem aos finais de semana.

Isso vai permitir que o órgão realize o depósito antes para que os beneficiários possam se organizar de uma melhor forma e até solicitar a retirada em espécie no caixa eletrônico.

Confira abaixo o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro e as antecipações:

NIS finalizado em 1: 16 de fevereiro;

NIS finalizado em 2: 19 de fevereiro (antecipado para 17 de fevereiro);

NIS finalizado em 3: 20 de fevereiro;

NIS finalizado em 4: 21 de fevereiro;

NIS finalizado em 5: 22 de fevereiro;

NIS finalizado em 6: 23 de fevereiro;

NIS finalizado em 7: 26 de fevereiro (antecipado para 24 de fevereiro);

NIS finalizado em 8: 27 de fevereiro;

NIS finalizado em 9: 28 de fevereiro;

NIS finalizado em 0: 29 de fevereiro.