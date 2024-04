6 coisas começam a acontecer quando um relacionamento está chegando ao fim

Identificar esses gestos é crucial para lidar com esse momento da melhor forma possível

Ruan Monyel - 16 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest/The Dating Divas)

Quando um relacionamento está chegando ao fim, mesmo sendo um momento delicado e inesperado, uma série de sinais e mudanças sutis acontecem na convivência entre os parceiros.

Em uma relação que não vai bem, é comum que certos acontecimentos ocorram, revelando que algo está desgastando a conexão entre o casal.

Identificar esses gestos o quanto antes, pode ser crucial para lidar com esse momento da melhor forma possível, tentando reverter a situação ou colocar um ponto final no relacionamento.

1. Falhas na comunicação

O diálogo é o alicerce de qualquer relacionamento saudável, mas quando as coisas estão se aproximando do fim, a comunicação tende a se tornar superficial.

As conversas profundas e significativas não existem mais e os parceiros tentam evitar os problemas, buscando manter um falso clima de harmonia.

2. Distância constante

A conexão entre o casal depende totalmente da proximidade entre os dois, física e emocional, ou seja, um claro sinal de que o companheirismo está chegando ao fim, é a distância entre os dois.

Gestos de afeto e demonstrações de carinho se tornam raros, sendo substituídos por uma sensação de solidão mesmo quando estão juntos.

3. Não existe mais compromisso

O comprometimento é fundamental para o sucesso amoroso de um casal, afinal, comprometer-se com alguém é um sinal de respeito pela relação.

Até mesmo os detalhes conseguem mostrar quando não existe mais compromisso entre casal, indo desde de um simples jantar desmarcado até ao ápice da quebra de confiança, a traição.

4. O interesse acaba

Ter interesse pelo parceiro é fundamental para compartilhar a vida com alguém, mas também é essencial nos momentos a dois.

E quando a relação está chegando ao fim, é comum que os parceiros percam o interesse nas atividades que faziam juntos, e até mesmo no sexo.

5. Mudanças no comportamento e no dia a dia

Embora as pessoas enfrentem mudanças quase diárias, quando o companheiro se mostra totalmente diferente do que era antes, é provável que o compromisso esteja com os dias contados.

Sejam através de mudanças repentinas na rotina ou uma personalidade completamente nova, quando o amor acaba, os esforços para melhorar são mínimos.

6. Falta de respeito

Por fim, talvez a atitude mais preocupante de todas, a falta de respeito é comum entre casais que estão juntos apenas por comodismo.

Jamais aceite qualquer tipo de agressão física ou verbal dentro de um relacionamento, afinal, essa é uma atitude tóxica que pode levar a consequências inimagináveis.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas no relacionamento. Em caso de dúvida, consulte um especialista.

