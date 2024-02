6 sinais de que você pode confiar em um homem (ele não vai te trair)

Existem sinais reveladores que indicam a fidelidade e que a traição não está nos planos dele

Ruan Monyel - 04 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

Confiança é a base de qualquer relacionamento saudável e quando se trata de encontrar o homem certo, é importante observar comportamentos de que você pode confiar plenamente nele.

Existem sinais reveladores que indicam a fidelidade e que a traição não está nestes planos. Afinal, o homem que trai possui atitudes completamente opostas.

Observar esses gestos pode ajudar a criar uma base sólida para um relacionamento duradouro e seguro. Ficou curioso? Leia até o fim e descubra atitudes de um parceiro fiel.

1. Respeito acima de tudo

Rapazes confiáveis buscam respeitar, entender e zelar pelos limites e as necessidades de sua parceira. Afinal, ele preza pelo bem estar da relação.

Se um homem demonstra sensibilidade em relação aquilo que a companheira sente e está disposto a ouvir e discutir o melhor para os dois, significa que ele é comprometido com a conexão.

2. Transparência nos sentimentos

Um homem em que se pode confiar está disposto a compartilhar os sentimentos, preocupações, medos, felicidades e aborrecimentos de forma clara.

Ele não esconde o que passa na cabeça e esse é um claro sinal de quem está disposto a manter a relação em pratos limpos.

3. Age de acordo com o que diz

Embora a confiança seja construída ao longo do tempo, através de ações é possível conhecer a pessoa melhor, incluindo a forma como ela age com as demais pessoas.

Se o companheiro cumpre compromissos e promessas, além de demonstrar lealdade e empatia, não só pela companheira, mas por todos, é um forte sinal de que ele é digno de confiança.

4. Entende os próprios limites e reconhece erros

Aqueles que conhecem a si mesmos são capazes de lidar melhor com emoções e desejos, ou seja, as possíveis puladas de cerca se tornam menos propícias, pois ele zela por uma consciência tranquila.

O erro tira a paz daqueles que se conhecem de verdade, então evitar a quebra de confiança é fundamental para as pessoas que se entendem.

5. Perspectivas para o futuro a dois

Um homem que está comprometido em construir um relacionamento sólido, além de investir tempo na relação, demonstra o desejo de objetos futuros para o casal.

Isso pode incluir planos pequenos, como uma viagem a dois, ou até coisas a longo prazo, como o apartamento dos sonhos.

6. Nível alto de intimidade

Por fim, se existe um tipo de homem em que se pode confiar, são aqueles que prezam pela intimidade entre o casal, seja em coisas do dia a dia ou na vida íntima a dois.

Se o companheiro não sente vergonha em compartilhar tudo com a amada, é um sinal de que ela é a mulher da vida dele.

