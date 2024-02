Aposentados de todo o país começam a receber até R$ 7.786 do INSS

Confira as datas e como consultar valores

Magno Oliver - 04 de fevereiro de 2024

Benefício é voltado para um grupo específico de aposentados. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou na última quinta-feira, 1° de fevereiro, a liberar o pagamento da nova tabela de aposentadorias.

De acordo com o órgão, beneficiários terão reajuste nos rendimentos com o reajuste do INPC de 3,71%.

O comunicado também informa que a tabela de contribuição passou por alterações e que a partir de 2024 o novo teto previdenciário atingiu o valor de R$ 7.786,02.

Devido ao reajuste do salário mínimo para R$ 1.412, o valor começa a ter vigência já a partir de fevereiro.

Essa nova portaria é para quem ganha rendimentos acima do mínimo, juntamente com a nova tabela de dedução do INSS.

Veja como ficou a nova tabela:

Salário de Contribuições até R$ 1.412,00

Alíquota: 7,50%

Parcela a deduzir do INSS: R$ 0,00

Salário de Contribuições de R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68

Alíquota: 9,00%

Parcela a deduzir do INSS: R$ 19,80

Salário de Contribuições de R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03

Alíquota: 12,00%

Parcela a deduzir do INSS: R$ 96,94

Salário de Contribuições de R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02

Alíquota: 14,00%

Parcela a deduzir do INSS: R$ 174,08