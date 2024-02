Gigante da construção civil prevê investimento de R$ 20 milhões no interior de Goiás

Presidente do conselho da empresa, Marcelo Camorim, apontou os próximos passos em Goiás

Samuel Leão - 04 de fevereiro de 2024

Novas lojas serão construídas em Goiás. (Foto: Divulgação)

A Irmãos Soares planeja imprimir investimento em Goiás tanto no que diz respeito ao emprego de tecnologia e inovação quanto em volume de unidades.

A perspectiva é de que, nos próximos três anos, o incremento atinja a marca de R$ 20 milhões.

A cifra é justificada por dois nichos que caminham fortes no estado: a própria construção civil, que não para de crescer em investimentos, e o agronegócio – mola propulsora da economia goiana.

A prova é que a nova unidade, que será inaugurada no próximo dia 23, tem como palco Jataí.

A cidade está classificada como um dos destaques do ranking dos 100 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio, ocupando o 13° lugar geral no levantamento realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

“Temos a perspectiva de chegar a até 10 lojas nos próximos cinco anos; sendo que a segunda unidade já está prevista para ser instalada ainda em 2024 na cidade de Caldas Novas, em Goiás”, apontou o presidente do conselho da empresa, Marcelo Camorim.