Delcimar revela conluio de pastores com Roberto para eleger a esposa deputada e o vice o próximo prefeito

Vereador cita diversos religiosos que estiveram com Roberto, Vivian e Márcio Cândido

Pedro Hara - 05 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

A Rápidas teve acesso a um novo áudio atribuído ao vereador Delcimar Fortuanto (Avante). No registro, ele revela um conluio de pastores com Roberto Naves (Republicanos) para eleger Vivian Naves (PP) deputada estadual e o vice, Márcio Cândido (PSD), o próximo prefeito da cidade.

Entre os religiosos citados estão Bertiê Magalhães, presidente do campo Anápolis no Ministério Madureira, Oides José do Carmo, líder do Ministério Madureira, José Clarimundo César, presidente da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, e Washington Luiz, presidente da Igreja Quadrangular de Goiás.

“Desde lá de trás quando ele [Márcio Cândido] deixou de ser candidato a deputado, foi um acordo. O Roberto pegou ele [Márcio Cândido], o Bertiê [Magalhães] e foram lá em Goiânia. Sentaram com o Oides [líder do Ministério Madureira], sentou depois com o pastor Clarimundo [presidente da Assembleia de Deus Ministério de Anápolis], sentou com não sei quem, com não sei quem, com o Washington da Quadrangular, sentaram lá em cima com o [ex-senador] Luiz do Carmo, sentaram com o Oides e o Roberto falou ‘não, ele é meu candidato [a prefeito], eu tô dando a minha palavra'”, relatou Delcimar sobre o encontro.

Ainda segundo Delcimar, a primeira-dama Vivian Naves, na época candidata a deputada estadual, também deu a palavra aos pastores.

“Pessoas que são da igreja, lá em cima me falaram, não foi o Márcio Cândido que me falou. Falou que fechou, o Roberto foi lá e pediu para ele não sair candidato a nada, e ele é o candidato dele e a Vivian tava junta, deu a palavra também”.