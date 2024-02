Nome escolhido para filha fica proibido após mulher contar para o marido

Irredutível, grávida confirmou que não optará por outro; esposo desabafou na internet

Gabriella Licia - 05 de fevereiro de 2024

Certidão de Nascimento. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Uma gestante escolheu o nome para a filha, ainda durante a gravidez, mas acabou despertando uma enorme fúria no marido. O homem segue proibindo a ideia, mesmo com as argumentações dela.

Identificado como George, ele recorreu ao tablóide The Mirror para dividir a história. O pai de primeira viagem explicou que é grego e casado com Lara. Durante a gestação, iniciou-se a conversa a respeito do nome da pequena.

Ambos entraram em acordo de que seria um título de origem grega para homenagear a cultura e a família dele. No entanto, a mãe encontrou um termo um tanto atípico e que deixou o esposo muito enfurecido.

Clitemnestra foi o nome. Ela é uma figura da mitologia. Era irmã gêmea não-idêntica de Helena e esposa de Agamemnon. No entanto, a história não é nada romântica. Pelo contrário.

“Ninguém da minha família tem esse nome. E, para piorar, a maioria das pessoas não consegue lembrar-se da história de Clitemnestra e, se lembrarem, não pensariam de uma forma positiva. Ela é considerada uma pessoa que assassinou o marido”, disse o homem.

Isso porque, de acordo com a história, juntamente do amante Egisto, Clitemnestra assassinou Agamenon quando ele retornou da guerra, pois o esposo havia sacrificado a filha Ifigênia para garantir condições favoráveis de navegação. Atualmente, é sempre retratada como uma força de fúria e vingança.

Brigas continuaram

Para tentar melhorar a situação, George mencionou novas opções, como Penélope, Andrómaca ou Galatéia. No entanto, Lara não gostou nada e permanece irredutível.

Ainda no desabafo, o pai confirmou que o casal segue em atrito, sem encontrar uma saída para a questão. “Não sei como diminuir a escalada ou mesmo como trabalhar em algum outro nome”, finalizou.