Uma pessoa do passado voltará para vida destes 3 signos

Esse pode ser o momento perfeito para entender sobre a necessidade de fechar ciclos para dar passos maiores

Gabriella Licia - 05 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Ron Lach/Pexels)

É bom ficar em estado de alerta, já que uma pessoa do passado voltará para vida de alguns signos nos próximos dias e poderá causar uma grande confusão mental e emocional.

Não necessariamente será algo ruim, mas é bom ponderar o que foi feito anteriormente para que vocês se afastassem. Talvez não seja uma boa ideia dar espaço para alguém que já te machucou muito pela segunda vez.

Lembre-se que estamos em um cenário bem propício para recomeços, mas em círculos diferentes. É um novo ciclo iniciando e, possivelmente, resgatar uma relação do passado será um tiro no pé. É importante ouvir as dicas do horóscopo e entender qual é o seu caso.

Além disso, seja atencioso com as palavras, mas principalmente com as ações. Nem todo pedido de desculpas é genuíno. Tenha cautela com seus próprios sentimentos. Veja abaixo de quais signos estamos falando e, caso o seu Sol, ascendente, Lua ou Vênus estiverem na lista, fique esperto!

Uma pessoa do passado voltará para vida destes 3 signos:

1. Touro

Os taurinos não são muito bons em fechar ciclos por medo de recomeçar. Pense em um signo que tem medo do desconhecido. Pois bem! É esse!

E por isso, as chances de algum ex voltar é enorme. Desta vez não será diferente. Mesmo que seja um ex-ficante, pense bem se vale realmente a pena insistir em uma pessoa que não quis estar ao seu lado. Repetir o erro outra vez não combina com a inteligência do taurino!

Use a racionalidade neste momento!

2. Câncer

Os cancerianos são incríveis em manter relacionamentos fadados ao fracasso em aberto. Colocar um ponto final é uma missão quase impossível para esse nativo. Mas já está passando da hora de reagir e mudar esse cenário.

A pessoa pode estar por perto, rondando e tentando reconquistar um espaço na sua vida novamente. Priorize a sua saúde mental e pense bem no que será melhor para o seu futuro.

3. Libra

O libriano adora manter vínculos, mesmo que o romance já tenha acabado. Seja para inflar o ego ou apenas por ser péssimo em fechar ciclos. Essa pessoa pode se aproveitar disso para causar um estrago no seu momento atual.

Nem pense em abraçar essa história novamente! É hora de crescer!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!