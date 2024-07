6 formas tradicionais de tomar açaí (os nutellas não fazem ideia)

Muitas pessoas conhecem apenas a versão doce da fruta, mas pratos sagados são típicos de algumas regiões

Ruan Monyel - 16 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/TV Bom Dia SC)

O açaí é uma iguaria amazônica que faz parte da alimentação cotidiana da população da região Norte do país, mas que se popularizou em todo o território brasileiro, conquistando até os paladares mais exigentes.

Porém, muitas pessoas conhecem apenas a versão doce da fruta, que geralmente vem com diversos acompanhamentos, como leite ninho, Nutella e banana.

Mas, principalmente na região originária do açaí, existem diversas formas de consumo, tanto doces quanto salgadas, que, embora sejam iguarias regionais, podem causar uma certa estranheza.

6 formas tradicionais de tomar açaí (os nutellas não fazem ideia)

1. Açaí com farinha de tapioca

No Norte do país, especialmente no estado do Pará, o açaí é tradicionalmente consumido com farinha de tapioca.

Este acompanhamento agrega textura e sabor ao fruto, que nesse caso, geralmente, está in natura ou com adição de açúcar.

2. Açaí com peixe

Outra maneira tradicional e surpreendente de consumir açaí é acompanhado de peixe, principalmente frito.

Sim, é isso mesmo! Mais especificamente em Belém, é comum encontrar o açaí como acompanhamento de uma refeição salgada, em vez de doce.

3. Açaí com charque

Agora na região do Amazonas, a iguaria também é servida com charque, uma carne seca e extremamente salgada.

Este prato típico é uma forte dose de energia, misturando a potência da fruta com a proteína da carne, que juntos têm um sabor forte e marcante.

4. Açaí com camarão

Embora não seja comum, outra excelente opção de prato salgado é o açaí com camarão, uma deliciosa combinação que os “nutellas” não conhecem.

No Pará, o camarão seco ou fresco é adicionado ao fruto, criando uma mistura única, com um sabor marcante do mar, aliado a uma fruta que muitos consideram ter gosto de terra.

5. No guaraná da Amazônia

O Guaraná da Amazônia é uma bebida típica da região Norte, que mistura ingredientes locais em uma espécie de vitamina, repleta de nutrientes e extremamente energética.

O preparo leva guaraná em pó e outros condimentos, dentre eles o açaí, que, misturado aos ingredientes, não só acrescenta sabor, mas também potencializa a função energética da bebida.

6. Açaí com beiju

Por fim, o beiju é uma mistura fina e crocante, feita de massa de mandioca, com versões doces e salgadas.

Consumir a fruta com beiju é uma prática comum no Norte do Brasil, mas deveria ser popular em todo o país, já que a mistura é deliciosa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades, tudo em tempo real para você!