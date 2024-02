Homem que ganhou um dos maiores prêmios da loteria revela para onde vai ser mudar e surpreende

Portador de uma doença degenerativa, sortudo explicou quais os próximos passos: "meus sonhos podem se tornar realidade"

Gabriella Licia - 06 de fevereiro de 2024

Chave na porta. (Foto: Ilustrativa/Pexels)

Tem dado o que falar nas redes sociais o caso de um homem, de 58 anos, que ficou milionário através de um prêmio de loteria, mas anunciou que largaria tudo para viver na simplicidade de um chalé.

Kevin Jones vive no País de Gales e recebeu o valor de £ 1,2 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões). A conquista foi considerada a maior já contemplada na People’s Postcode Lottery – local onde comprou o bilhete.

Apesar de todo o sucesso, o sortudo explicou que os sonhos não são ambiciosos. Isso porque o homem sofre de enfisema pulmonar – doença degenerativa – e apnéia do sono. Para se sentir completo e realizado, ele explicou que se mudar para um setor de chalés seria o ideal.

“Sempre que passo pelo local me imagino morando lá. É agradável e tranquilo e tenho certeza que as pessoas seriam muito simpáticas. Adoro jardins e, desde que cheguei aqui [onde vive], não tive nenhum. Isso me daria um de novo. Agora meus sonhos podem se tornar realidade”, disse ao The Sun.

Apesar da simplicidade genuína, Kevin também pontuou que é muito fã de Fórmula 1 e do time Liverpool. Por essa razão, pretende visitar muitos eventos esportivos.

Além disso, ele mencionou que confiará boa parte da bolada aos filhos, de 26 e 24 anos. “Vou pedir conselhos e colocar algum dinheiro em confiança para eles. Também quero ajudar meu irmão com algumas melhorias na casa. Meu irmão sempre esteve ao meu lado. Ele é uma rocha para mim”, finalizou o apostador.