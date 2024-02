Idoso que viralizou como “terror do INSS” celebra aniversário de 123 anos, em Aparecida de Goiânia

Centenário comemorou a marca junto dos familiares, ainda bastante ativo e esbanjando bom humor

Davi Galvão - 06 de fevereiro de 2024

Bolo com o tema “o terror do INSS” foi o tema do 121° aniversário do idoso. (Foto: Arquivo Pessoal/Andrelino Vieira da Silva)

Todos os aniversários são importantes e bastante únicos. Porém, uma marca que não muitas pessoas conseguem, ou sequer esperam atingir, é celebrar mais um ano de vida pela centésima vez.

Acontece que uma dessas pessoas que pode se gabar de ter ultrapassado (em muito) esta meta é Andrelino Vieira da Silva, que comemorou, neste último sábado (03), 123 anos, com a festa ocorrendo em Aparecida de Goiânia.

Segundo familiares, ele ainda continua bastante ativo, disposto e esbanjando bom humor.

“Ele está bem, está tudo ótimo. (…) É uma satisfação muito grande, por ele estar mais 1 ano com a gente assim, todo mundo junto”, afirmou Janaina Lemes de Souza, neta de Andrelino, em entrevista ao G1.

O idoso ficou bastante conhecido ao redor do Brasil dois anos atrás, quando em seu 121° aniversário, a família mandou fazer um bolo com os dizeres: “O terror do INSS”.

A foto viralizou por toda a internet, com diversos usuários comentando e fazendo brincadeiras com a idade alcançada.

Andrelino nasceu no dia 3 de fevereiro de 1901, em Firminópolis. O goiano foi casado e teve sete filhos, além de 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.