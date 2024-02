Rogério Cruz adota nova estratégia em busca de reeleição à Prefeitura de Goiânia

Prefeito tenta abordagem diferente nas redes sociais para mostrar feitos à frente do Paçol

Pedro Hara - 06 de fevereiro de 2024

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz enfrenta uma nova crise. (Foto: Jucimar de Sousa/Prefeitura de Goiânia)

Chamou a atenção da classe política em Goiânia o vídeo compartilhado nas redes sociais pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

No registro, é possível ver alguém transitando pela Avenida Independência, na altura da Vila Nova, e destacando o asfalto entregue recentemente na via.

Ainda de acordo com o narrador do vídeo, quem não reconhece as obras entregues por Rogério é porque gosta de sofrer, já que nunca foi feito tanto pela cidade igual na gestão atual.

“Então eu não entendo as vezes essa rejeição. É porque quer sofrer, eu gosto de sofrer, porque o cara é um bom administrador”.

Alguns agentes políticos apontaram à Rápidas que o compartilhamento do vídeo pode indicar uma nova estratégia do prefeito em busca da reeleição.

Antes na defensiva e agindo apenas de maneira reativa a problemas e críticas da gestão, Rogério pode começar a ir para cima.

No entanto, a longo prazo também pode ser um tiro no pé caso ele siga atacando a ingratidão da população goianiense.

A mensagem subliminar deixada por Dominguinhos na Câmara

Durante discurso na tribuna da Câmara de Anápolis nesta segunda-feira (05), o presidente Domingos Paula (PV) disse que “gosta e quer caminhar com o prefeito Roberto [Naves]”.

A fala foi direcionada ao vereador Delcimar Fortunato (Avante) que havia dito em um dos áudios divulgados pelo Portal 6, que ninguém gostaria de caminhar com Roberto Naves (Republicanos).

Fontes disseram à Rápidas que o discurso foi recebido de maneira dúbia, já que o PV, partido ao qual é filiado, integra a Federação Brasil da Esperança, juntamente com PT e PCdoB. Desta maneira, ele teria que estar na chapa encabeçada pelo pré-candidato Antônio Gomide (PT).

Vale destacar que o próprio Dominguinhos disse durante sessões em 2023 que havia recebido convites de outros partidos para disputar a reeleição em Anápolis. Uma das siglas que cortejaram o vereador foi o próprio Avante, de Delcimar.

PV participa ativamente da candidatura de Adriana Accorsi à Prefeitura de Goiânia

À Rápidas, o presidente estadual do PV, Cristiano Cunha, disse que a pré-candidata à Prefeitura de Goiânia, Adriana Accorsi (PT), exigiu a contribuição do partido no Plano de Governo que está sendo liderado pelo ex-reitor da UFG, Edward Madureira (PT).

Ainda de acordo com Cristiano, a atuação da sigla não será limitada à questão ambiental. A legenda vai participar ativamente de todas as áreas.

Comurg é autuada por depósito de lixo ilegal em Goiânia

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiânia autuou a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), com uma multa diária de R$ 4 mil, pelo depósito de lixo em área de transbordo.

Em nota, a Comurg informou que todas as exigências legais serão atendidas para que o desembargo seja realizado ainda nesta semana.

Vereador de Anápolis anuncia troca de partido

De saída do Solidariedade, Fred Godoy está a caminho do Agir. O vereador anunciou a decisão nesta segunda-feira (05).

A mudança será concretizada já no início da janela partidária, em 07 de março. Com a saída, a única representante do Solidariedade na casa será Andréia Rezende.

Nota 10

Para campanha publicitária criada pelo Detran Goiás para o Carnaval e que está colocando carros capotados em vias da cidade para conscientizar os motoristas sobre a combinação bebida alcóolica + direção.

Os veículos estão colocados ao lado de placas onde se pode ler “vira, vira, vira, virou. Não deixe o Carnaval virar tragédia”.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis, que está com déficit de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) e na rede pública de ensino.

Pais contaram à Rápidas sobre a falta de transparência no sistema da Semed. Os alunos são inscritos, mas não é possível saber a posição na lista de espera.