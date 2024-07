Além de cachês milionários, Prefeitura de Anápolis também pagará caro para organização do Arraiana

Empresas contratadas vão fornecer serviços técnicos e operacionais durante realização do evento

Pedro Hara - 19 de julho de 2024

Arraiana 2023. (Foto: Bruno Velasco)

A Prefeitura de Anápolis vai gastar R$ 639 mil na organização do Arraiana. O extrato dos contratos assinados pelo Executivo foi publicado na edição desta quinta-feira (19) no Diário Oficial do Município (DOM).

Foram assinados dois acordos de R$ 559 mil e R$ 80 mil para prestação de serviços de ‘organização técnica e operacional’ no período em que a festa é realizada.

As empresas contratadas também vão fornecer mão de obra, artigos voltados para o evento e apoio logístico.

Vale lembrar que a Prefeitura de Anápolis também pagará cifras altas a artistas que vão se apresentar no Arraiana.

Gusttavo Lima vai embolsar R$ 1 milhão, já Hugo e Guilherme vão receber R$ 500 mil, o cachê de Ícaro e Gilmar será de R$ 300 mil, enquanto o contrato do Padre Fábio de Melo é R$ 270 mil.