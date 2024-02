25 municípios de Goiás estão em situação de emergência; saiba quais

Decreto foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado e publicado no Diário Oficial do Estado

Gabriella Pinheiro - 07 de fevereiro de 2024

Vista aérea de Acreúna. (Foto: Prefeitura de Acreúna/Divulgação)

25 municípios de Goiás estão em situação de emergência devido a falta de chuvas, que geraram danos consideráveis na produção agrícola. A vigência da ordem é de 180 dias.

A medida foi assinada pelo governador Ronaldo Caiado, por meio do decreto n.º 10.407, e publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (05).

As cidades inclusas no documento por deterem baixos índices de chuvas, condições climáticas extremas por conta do período prolongado de baixa ou nenhuma precipitação, em que a perda de umidade do solo é superior a reposição, conforme aponta a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade).

Entre as localidades estão: Acreúna, Amorinópolis, Araguapaz, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Britânia, Caiapônia, Diorama, Guarani de Goiás, lporá, Israelândia, lvolândia, Jaupaci e Moiporá.

Também entram na lista: Montes Claros de Goiás, Mozarlândia, Nova Crixás, Palestina de Goiás, Paraúna, Piranhas, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás e Turvelândia.

Ainda, de acordo com o documento, a situação de emergência está restrita somente aos municípios elencados que tenham comprovação de danos provocados pelo desastre.