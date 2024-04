Importantes avenidas de Goiânia serão parcialmente interditadas para obras a partir de quinta (02); veja desvios

Segundo administração municipal, em ambas vias, haverá limitação na circulação de veículos

Gabriella Pinheiro - 29 de abril de 2024

Avenida 85, em Goiânia. (Foto: Walter Peixoto/Seinfra)

A Prefeitura de Goiânia anunciou o retorno das obras de requalificação asfáltica nas avenidas 85 e Perimetral. Os serviços estão previstos para começar na quinta-feira (02) e impactarão o fluxo de veículos nas vias.

Conforme anunciado pela Administração Municipal, em ambos locais, ocorrerá limitação no trânsito de veículos. Por isso, a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) orienta os motoristas a terem cuidado e, se possível, evitarem passar pelos locais nos próximos meses.

Em relação a Avenida 85, os serviços pertencem ao programa 500 km – iniciado em janeiro e finalizado em março – e consistem na concretagem do piso da via em frente aos pontos de ônibus. Devido ao tempo de cura do asfalto, que é de 21 dias, o uso da área ficará proibido durante o período e a passagem só será permitida em uma pista.

Inicialmente, conforme a Prefeitura, as obras acontecerão a partir das 07h no trecho da Praça Cívica até a Rua 103, no Setor Sul. O trânsito do local será desviado pela Avenida Cora Coralina, no Setor Sul.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), desta vez, os trabalhos da equipe serão destinados para recuperação de trechos que necessitam de “reparo profundo”. A expectativa é que a obra termine no final de agosto.

Já no caso da Avenida Perimetral, a ação será para troca da pavimentação, com interdição total do sentido de uma das pistas, que levará o fluxo para outra direção, reduzirá o espaço e exigirá o uso de faixa reversa.

No local, haverá não somente a substituição da capa asfáltica, mas também das camadas estruturais, com aplicação de cimento para reforçar o pavimento da área.