Motorista de aplicativo mostra como vai conseguir fazer R$ 7 mil em um mês

Ideia ousada e desafiadora fez com que rapaz se empenhasse a bater meta alta de faturamento para sobreviver

Magno Oliver - 07 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução / Instagram / @Victor600_)

Bombou nas redes sociais e deu o que falar na internet o vídeo de um motorista de transporte de passageiros por aplicativo.

O perfil no Instagram do Victor Junio, @Victor600_, fez uma publicação mostrando uma meta de faturamento impressionante com viagens.

Victor faz um vlog diário com a meta de alcançar R$ 7 mil ao fim do mês com o montante de todas as corridas.

Todo os dias ele grava e exibe quanto faturou até conseguir chegar a seu objetivo final. O condutor de moto trabalha pela Uber e pela 99POP.

“Dia 04 fazendo R$ 7 mil reais em 30 dias como moto táxi em BH. Saldo atual: 805,27”, diz ele no início do vídeo.

Ele conta, nas primeiras viagens, que optou por pegar as corridas com o valor mais abaixo do custo por km rodado porque a situação de ganhos na cidade está muito difícil.

Durante o percurso, ele vai mostrando algumas curiosidades, situações inusitadas, ônibus que pega fogo e os pequenos rendimentos com viagens curtas.

“A gente não consegue se destacar muito, pegar muita corrida com o quilômetro bom, mas com as aulas voltando, a gente consegue.”, desabafa o motorista.

Ao final do vídeo, ele bateu uma cota de R$ 206,81, somando aí R$ 1012,08 alcançados até o momento e no 4º dia fazendo viagens pela cidade.

Por fim, a cada dia que passa, até chegar ao trigésimo, vai sair uma produção mostrando as viagens e quanto deu o rendimento final daquele período.

Confira o vídeo completo: