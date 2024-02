5 minisséries viciantes da Netflix para maratonar no Carnaval

Do drama ao terror, essas produções são capazes de prender o telespectador até o último segundo

Ruan Monyel - 09 de fevereiro de 2024

(Foto: Divulgação/Netflix)

A época mais aguardada pelos foliões está chegando, o Carnaval, onde blocos, desfiles e muita festa são marca registrada do Brasil e atraem turistas do mundo todo, porém, existem pessoas que preferem usar o feriado prolongado para descansar e ficar mais tempo em casa, e se você é um desses, ai vai uma lista de minisséries da Netflix que são preciosidades escondidas no catálogo.

Do drama ao terror, essas produções são capazes de prender o telespectador até o último segundo e vão garantir um feriado repleto de histórias marcantes, com poucos episódios, se tornando excelentes opções para quem não costuma acompanhar longas produções ou para os ansiosos que roem as unhas pelo desfecho de uma narrativa. Tenho certeza que cada uma dessas obras vai te surpreender.

Por Trás dos Seus Olhos

Uma excelente minissérie de suspense, baseada em um livro com o mesmo título, que narra a história de uma mãe solo, que me uma noite acaba se envolvendo com um médico sedutor, porém ao chegar no novo emprego, ela descobre que o rapaz é casado e será o seu novo chef, com o decorrer dos dias a garota passa a se tornar amiga pessoal da mulher que foi traída e começa a enxergar coisas não tão comuns na relação do casal.

Clickbait

Essa produção é de arrancar o fôlego, na história conhecemos Nick, que é sequestrado e tem seu futuro determinado por uma jogo online macabro e tudo começa com um vídeo dele segurando um cartaz que diz: “Eu abuso mulheres. Com 5 milhões de visualizações, eu morro”, e a partir daí, a irmã e a esposa de Nick travam uma corrida contra o tempo para encontrá-lo.

Olhos que Condenam

Uma das minisséries mais pesadas que eu já assisti, onde cinco jovens negros são acusados injustaente de violentarem e agredirem uma mulher no Central Park, em Nova York, mas a história vai além disso, quando eles são forçados a confessar um crime que não cometeram após horas de interrogatórios e pessoas próximas a eles lutam para provar a inocência dos jovens.

O Gambito da Rainha

Em O Gambito da Rainha, ambientada nos anos 50, acompanhamos a história de uma jovem com um passado conturbado que descobre um valioso talento: jogar xadrez. Com a ajuda de um mentor para aperfeiçoar seu dom, ela parte em uma jornada para se tornar a melhor jogadora do mundo, mas enfrenta desafios inimagináveis, já que na época, o xadrez era um esporte predominantemente masculino. Eu garanto que você vai torcer ainda mais por ela a cada episódio.

A Maldição da Residência Hill

Para os amantes de terror, essa é uma obra que vai te deixar com o cabelo em pé. A Maldição da Residência Hill narra o passado e o presente de uma família que foi atormentada por presenças sobrenaturais em uma antiga casa em que moravam, agora no presente, eles são forçados a confrontar os eventos tenebrosos após o suicídio da irmã mais nova. A conclusão dessa história vai te deixar de queixo caído.

Agora é só se aconchegar no sofá durante o feriado prolongado e curtir cada uma dessas histórias que vão alugar um triplex na sua cabeça. Boa maratona.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.