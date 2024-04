Elinner Rosa escapa da primeira rodada de exonerações, mas cúpula da Semusa é alterada

Nomes apontados para substituir a ex-vereadora não foram para frente; crise na pasta se acentua

Pedro Hara - 18 de abril de 2024

Elinner Rosa, secretária municipal de Saúde, e Roberto Naves, prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução/Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A secretária municipal de Saúde, Elinner Rosa, escapou da primeira rodada de exonerações promovida pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos).

Mas apenas porque os dois nomes encontrados para a substituição foram considerados “piores”, apurou a Rápidas.

Roberto passou o dia e a noite de ontem (17) reunido com auxiliares e definindo alterações nas áreas críticas da gestão.

A cúpula da Semusa, a partir desta quinta-feira (18), passa a ter seguinte composição:

– Júlio César Spíndola, diretor de Vigilância;

– Alessandra Marques Barbosa, diretora de Regulação;

– Augusto Hanna Bazi Curado, diretor administrativo;

– Aladim Batista Nepomuceno Júnior, assessor especial;

– Viviane Kênia de Souza, diretora de assistência à saúde; e

– Wellington Eustáquio Mendes da Silva, coordenador de redes.

Esses dois últimos, Viviane e Wellington, retornam à Semusa após serem demitidos por Elinner, acentuado a crise na pasta.

A ex-vereadora, por outro lado, deve ganhar uma assessoria especial no gabinete do prefeito quando for efetivada sua exoneração.

Outras mudanças

Na Comunicação, Roberto substituiu o publicitário Pedro Lacerda pelo jornalista Rafael Tomazeti, que respondia pela assessoria de inovação.

Já na Secretaria de Obras, Luciana Bernardino Leonardo Venceslau, que ocupava a diretoria de limpeza urbana, escapou da exoneração e foi alçada à assessoria de fiscalização e contratos. No lugar dela, Diogo Moreira Bento Corrêa assumiu a função.

*Colaborou Denilson Boaventura