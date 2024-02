Eleitor de Anápolis vai levar mais em conta a “vida da cidade” do que posições ideológicas, analisa pesquisador

Signates também enxerga que apoios externos, de mandatários, como Lula e Caiado, não terão grande influência na cidade, porque efeito é 'nulo'

09 de fevereiro de 2024

Gomide, Vitor Hugo, Márcio Corrêa e Leandro Ribeiro. (Montagem: Portal 6)

A lembrança da gestão de Antônio Gomide (PT) ainda é tão viva na memória do anapolino que faz com que ele lidere as intenções de voto em todos os cenários, com mais do dobro do segundo colocado, apesar do presidente Lula e o PT, que são altamente rejeitados em Anápolis.

A análise é do pesquisador e analista político Luiz Signates, que a pedido da Rápidas fez apontamentos sobre o cenário eleitoral na cidade a partir do resultado da Paraná Pesquisas/Portal 6.

Para Signates, o que vai balizar o voto do eleitor anapolino em outubro é a “vida da cidade”, não apoios externos, posições ideológicas ou políticas.

Com chances de vencer ainda em primeiro turno, Gomide ainda não tem motivos para comemorar. Pelas campanhas ainda não terem chegado as ruas, o cenário eleitoral ainda está em aberto.

Segundo o analista, o candidato que buscar apoios externos em outros políticos podem não encontrar o efeito desejado, pois a influência é “nula na cidade”.

Como exemplo, o pesquisador cita a contradição entre a rejeição à indicação de Lula e o favoritismo de Gomide, ou a aprovação da indicação de Caiado ou Bolsonaro e a reprovação da gestão de Roberto Naves.

Nota 10

Para o sistema da Defesa Civil que alerta moradores sobre o risco de temporais nas cidades vem funcionando neste período de chuvas e ajudando a população a se prevenir dos efeitos das tempestades.

Nota Zero

Para Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura de Anápolis. São diversos os relatos de artistas locais que não receberam o dinheiro referente ao pagamento da Lei Paulo Gustavo.