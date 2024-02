6 filmes dos anos 90 que fizeram muito sucesso e até hoje são assistidos

Ruan Monyel - 10 de fevereiro de 2024

Titanic é um dos que são assistidos até os dias de hoje. (Foto: Divulgação/20th Century)

Os anos 90 foram uma época de grande importância para a cultura pop, especialmente no mundo do cinema, onde durante essa década, vimos o surgimento de diversos filmes que são assistidos até os dias de hoje.

Essas produções são verdadeiros ícones, marcando gerações e deixando um legado atemporal, fizeram um enorme sucesso e continuam sendo assistidos e amados pelo público ao redor do mundo.

Com suas histórias cativantes, performances memoráveis e impacto na forma de fazer cinema, esses filmes demonstram o verdadeiro poder das telonas.

1. Titanic (1997)

Dirigido por James Cameron, o filme cativou audiências com sua história emocionante de amor proibido entre um artista pobre e uma jovem de uma família rica.

Com efeitos visuais inovadores para a época e uma trilha sonora arrebatadora, “Titanic” se tornou um dos filmes mais bem-sucedidos de todos os tempos e continua sendo uma referência no cinema.

2. O sexto Sentido (1999)

Dirigido por M. Shyamalan, o longa foi um divisor de águas para o gênero de mistério/suspense, tirando o sono até dos mais corajosos.

O filme faz muito sucesso dentre os amantes do gênero e mesmo sendo antigo, ainda é um dos mais procurados dentro dos streamings.

3. Clube da Luta (1999)

Fechando a década, o filme com um elenco de peso, foi um dos trabalhos mais marcantes do ator Brad Pitt, que passou a ser considerado um galã da época.

Dirigido por David Fincher, o filme foi baseado em um livro que ainda é muito procurado pelos leitores e, consequentemente, o longa segue atravessando gerações.

4. O Rei Leão (1994)

Produzido pela Walt Disney, “O Rei Leão” é um dos filmes mais queridos de todos os tempos e segue encantando espectadores de todas as idades.

Além disso, a trilha sonora, composta por Elton John e Tim Rice, com canções como “Hakuna Matata” e “Circle of Life”, se tornou icônica, o que levou o filme a inúmeras variantes, incluindo musicais e remake do longa

5. Matrix (1999)

Seguindo a lista, dirigido pelos irmãos Wachowski, “Matrix” revolucionou o cinema de ficção científica com sua trama complexa e efeitos visuais inovadores que transformaram o cinema.

Com uma mistura de ação, filosofia e referências culturais, o filme deixou uma marca e recentemente voltou aos cinemas com uma continuação.

6. Jurassic Park (1993)

Por fim, com direção do grandioso Steven Spielberg, o longa foi um marco na história do cinema de aventura e ficção científica, com efeitos especiais revolucionários que deram vida aos dinossauros de forma realista.

O filme levou os espectadores a uma emocionante jornada e foi um enorme sucesso de bilheteria, tanto que uma continuação da franquia foi anunciada para 2025.

