Bolsa Família terá pagamento a mais de R$ 300; veja quem receberá

Novidade foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que confirmou a liberação

Gabriella Pinheiro - 10 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Se você é beneficiário do programa Bolsa Família, uma boa notícia está a caminho. Isso porque a iniciativa ofertará um pagamento a mais de R$ 300.

A novidade foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que confirmou a liberação de uma quantia adicional para a nova rodada no mês de fevereiro.

Quer saber quem tem direito ao pagamento a mais de R$ 300? Saiba mais sobre lendo a matéria até o final.

Os beneficiários do programa Bolsa Família foram agraciados com uma notícia para lá de boa. É que neste mês de fevereiro o benefício concederá um pagamento a mais de R$ 300 para os contemplados.

A iniciativa, que foi criada em outubro de 2003, consiste em um benefício de transferência de renda direta com condicionalidades que atende famílias que estejam vivendo situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Para receber o benefício adicional, é necessário que os contemplados estejam em situação regular no programa Bolsa Família, além de ser necessário cumprir alguns requisitos. Um deles é que as família tenham duas crianças de até 06 anos, já que são ofertados R$ 150 para cada menor.

O recebimento do valor adicional pode ser realizado de forma simples por meio do aplicativo Caixa Tem. Basta acessar a plataforma, clicar na opção “Saque sem Cartão” e seguir as instruções para gerar um código de saque.

Vale lembrar que as famílias que fazem parte da iniciativa social podem realizar a consulta do valor do benefício nos principais canais do programa, sendo eles o aplicativo do Bolsa Família, a plataforma do Caixa Tem, além do Portal Cidadão da Caixa.

As consultas podem ser feitas no Portal Cidadão por meio do endereço https://cidadao.caixa.gov.br/. Logo em seguida, é necessário realizar o login com a senha do Caixa Tem ou senha do Portal Cidadão.

Vale lembrar que a senha é a mesma utilizada nos aplicativos Caixa Trabalhador e na plataforma do Bolsa Família.

