Esta é a melhor forma de tirar o amarelado dos eletrodomésticos de casa

Segundo especialista, a causa desse efeito que degrada os aparelhos é por algo que a gente nem imagina e a solução para remover é bem tranquila

Magno Oliver - 10 de fevereiro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Cintia Maia)

Os eletrodomésticos na cor branca possuem uma estética agradável, de boa funcionalidade, e que garantem uma bela derocação visual na sua casa.

No entanto, os aparelhos, ao longo do tempo, acabam se desgastando e ganhando um aspecto amarelado, meio encardido, deixando assim o ambiente com um visual diferente.

Afinal, o que será que acontece que os eletrodomésticos ganham esse aspecto? Como fazer para conseguir tirar esse manchado da superfície deles? Calma que vamos te ajudar!

Esta é a melhor forma de tirar o amarelado dos eletrodomésticos de casa

Em entrevista ao Metrópoles, a home expert e youtuber Flávia Ferrari desvendou o mistério.

Ela contou que uma das principais causas desse amarelado é por conta da incidência dos raios de sol direta ou indiretamente nos lares.

Ela orienta que: “a técnica pode ser utilizada em diversos eletrodomésticos, só não recomendo aplicar em aparelhos coloridos, pois o método é capaz de manchar e descascar o dispositivo.”

Como tirar o manchado, então?

Você vai precisar de uma esponja velha e aplicar um pouco de água oxigenada 40 volumes em toda superfície do eletrodoméstico que deseja retirar o encardido.

Em seguida, envolte-o com papel filme (filme PVC) e deixe descansar no sol por 2 horas. Para quem mora em apartamento, coloque na janela.

A home expert orienta que, em caso de peças que não podem ser levadas ao sol, se use filme PVC, a mesma esponja e um pouco de água oxigenada para retirar o amarelado.

No entanto, isso vai demandar um pouco mais de tempo até atingir o brilho e restauração perfeitos.

Confira o vídeo completo: