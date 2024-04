6 carnes para churrasco que têm preço bom e nem todo mundo sabia

Ao invés de gastar uma quantia considerável, essas peças podem te ajudar a economizar na hora do evento

Gabriella Pinheiro - 26 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/ Manual do Churrasqueiro/YouTube)

Um churrasquinho no final de semana na presença de amigos ou familiares é algo costumeiro na rotina de boa parte dos brasileiros. Mas, para quem está com o bolso apertado, existem algumas carnes para churrasco que detém um bom preço e, de quebra, são extremamente saborosas.

Ao invés de gastar uma quantia considerável comprando alguns tipos de carne, com essas você poderá economizar na hora de realizar o evento.

6 carnes para churrasco que têm preço bom e nem todo mundo sabia

1. Fraldinha

Macia e saborosa, a fraldinha é uma opção para se deliciar durante o evento e que não custa caro ao bolso.

Embora seja uma carne considerada de segunda, ela tem um sabor único e faz sucesso durante festividades desse tipo.

2. Maminha

A maminha é também mais um corte que possui um bom preço e pode ser usada em um churrasco.

O alimento possui um sabor um pouco mais intenso do que a fraldinha, mas é bastante macia e deliciosa.

3. Cupim

O cupim é, sem dúvida, um dos cortes responsável por agradar muitos paladares, principalmente durante um churrasco.

Considerada uma carne de segunda, ela possui um sabor forte e marcante. No entanto, na hora de preparar, é importante cortá-la contra as fibras e deixá-la marinando 24 horas antes do evento.

4. Acém

Uma das carnes para churrasco com preço bom é essa.

Embora seja vendida como carne moída, a peça é capaz de surpreender os paladares, caso seja bem preparada.

Neste caso, é válido destacar que o acém deve ficar marinando por, no mínimo, duas horas na cerveja e sal grosso para ficar macio.

5. Ponta de peito

A ponta do peito é um corte mais duro, mas que ainda sim pode agradar a todos se for bem preparado.

Ela deve ficar marinando por pelo menos uma hora antes do churrasco, sendo necessário cortá-la contra as fibras.

6. Linguiças

Por fim, as famosas linguiças são mais uma opção de carnes para churrasco.

Elas são versáteis e acessíveis e podem ser encontradas nos mais variados tipos. Sendo assim, fica a dica!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!