Mais um estabelecimento do bairro Jundiaí é furtado durante a madrugada

Bairro, tido como o mais nobre de Anápolis, tem sido palco de diversos roubos nos últimos meses

Gabriella Pinheiro - 10 de fevereiro de 2024

Homem invade loja em Anápolis (Foto: Reprodução)

A onda de crimes que vem assolando um dos mais nobres e tradicionais bairros de Anápolis, o Jundiaí, segue caminhando para um cenário mais acentuado. Desta vez, o setor foi palco de mais um delito envolvendo o furto de uma loja durante a madrugada deste sábado (10).

O caso teria ocorrido em torno das 03h, quando o suspeito, ainda não identificado, arrombou um pet shop e adentrou o local.

Imagens captadas pela câmera de segurança mostram o momento em que o suposto autor entra e começa a furtar diferentes tipos de itens. Após a ação, ele fugiu do espaço.

A estranha movimentação no local foi notada por uma mulher, que mora nas proximidades do estabelecimento e decidiu avisar o proprietário da loja, que acionou a Polícia Militar (PM).

Em depoimento dado aos policiais, o dono do comércio afirmou que o suspeito teria levado oito tesouras de podar animais e uma caixa de som JBL Xtreme camuflada.

😳Mais um estabelecimento do bairro Jundiaí é furtado durante a madrugada pic.twitter.com/kjslIAHLUD — Portal 6 (@portal6noticias) February 10, 2024

Em tempo

Embora a situação em si seja recente, casos envolvendo furtos e assaltos na região não são isolados e vêm ocorrendo de forma quase que frequente.

No dia 04 de fevereiro deste ano, por exemplo, uma loja de joias, do mesmo bairro, teve a vitrine quebrada, além de diversos produtos furtados no meio da noite. Ao todo, foram levados diversas bolsas – avaliadas em cerca de R$ 500.

Outro caso que também aconteceu na localidade foi na Farmácia JK, bem em frente à Praça Dom Emanuel, no dia 24 de janeiro.

Nessa ocasião, um homem entrou no local já com parte do rosto escondido com um boné e trajando uma camiseta cinza e calça jeans. Dentro do ambiente, ele teria fingido precisar de um medicamento, na tentativa de despistar os funcionários, mas, pouco tempo depois, anunciou o assalto. Cerca de R$ 700 teriam sido levados pelo homem.

Além dos inúmeros assaltos e furtos, o crescente número de pessoas em situação de rua e usuários de crack nas praças ocupando o Jundiaí também são mais um dos pontos que vem se desenhando na região e sendo motivo, inclusive, de insegurança entre moradores.