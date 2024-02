Motorista morre após bater em árvore enquanto dirigia de madrugada, em Goiânia

Veículo foi encontrado completamente destruído e levado até o pátio de leilões pela PM

Gabriella Pinheiro - 10 de fevereiro de 2024

Acidente de carro, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Avenida New York, em Goiânia, foi palco de uma fatalidade na madrugada deste sábado (10), após um homem, não identificado, morrer em um grave acidente.

Tudo teria ocorrido por volta das 02h, no momento em que a vítima fatal trafegava em um Chevrolet Celta, no sentido aproximado Oeste-Leste pela via, que fica no Jardim Novo Mundo.

Na altura da quadra 177 e por razões desconhecidas, o motorista teria colidido com uma árvore no canteiro central, que dividia a pista, ocasionando o acidente.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o ambiente.

Já no endereço, os militares encontraram o veículo com danos materiais severos. Uma equipe médica também esteve presente e constatou o óbito do homem.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), juntamente com a Polícia Técnico Científica, também marcaram presença na cena.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realização de autópsia e retirada do corpo. O automóvel foi levado pela PM até o pátio de leilões.