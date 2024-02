Câmeras flagram mulher sendo arrastada por enxurrada durante chuva em Goiás

Uma testemunha do momento se arriscou e ajudou a mulher a se levantar

Maria Luiza Valeriano - 11 de fevereiro de 2024

Cena aconteceu nesta quinta-feira (08) (Foto: Reprodução)

Uma mulher passou por momentos assustadores ao ser arrastada pela força de uma enxurrada em Formosa, no entorno do Distrito Federal. A cena foi gravada por câmeras de segurança e mostram a mulher em apuros.

O caso chocante se deu a última quinta-feira (08), no Parque do Lago. Após uma forte chuva, o acúmulo de água na região fez com que a rua formasse uma correnteza.

A mulher, que se encontrava no local, chegou a tentar ficar em pé diversas vezes, mas a força da água não a permitiu.

Ainda no vídeo, é possível ver o momento em que uma testemunha vê a mulher e corre para salvá-la.

Não há informações sobre o estado atual de saúde da vítima, que não foi identificada.