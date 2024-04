Avenida Castelo Branco com Leste-Oeste será novamente interditada; veja detalhes

Obra será para construção do caixote para laje do viaduto

Gabriella Pinheiro - 13 de abril de 2024

Viaduto da Avenida Castelo Branco, em Goiânia. (Foto: Walter Peixoto/ Prefeitura de Goiânia)

Menos de um mês após uma intervenção no trecho da Avenida Castelo Branco com a Leste-Oeste, a Prefeitura de Goiânia anunciou uma nova interdição no mesmo ponto da via.

As obras acontecerão na terça-feira (16), a partir das 10h. A previsão é que o término aconteça às 16h, com a liberação do tráfego no local.

Diferente da última interdição, que aconteceu para o içamento de 15 vigas do viaduto no cruzamento com a Avenida Leste-Oeste, com liberação no dia 27 de março, a nova ação será para a construção do caixote para a laje do tabuleiro sobre o viaduto.

Por conta das obras, os motoristas que estiverem transitando no sentido Centro-GO-060 durante o período deverão pegar um desvio na altura da Avenida Consolação-Avenida Anhanguera-Avenida Pirineus, voltando para a Avenida Castelo Branco.

Já para quem estiver na direção contrária, na GO-060-Centro, o desvio terá início na Rua Itororó – Avenida Macambira-Avenida Consolação, retornando para a Avenida Castelo Branco. O trecho continua com sinalização vertical para orientar os motoristas que passam regularmente pelo local.

De acordo com a Prefeitura, todas as faixas informando a interdição do trecho serão colocadas próximo ao viaduto antes do início das operações.

Vale ressaltar que o serviço faz parte da obra, orçada em R$ 14 milhões, para o elevado que contará com 35 metros de vão e 215 metros de comprimento. A estrutura será composta por quatro faixas de tráfego de veículos e está prevista para terminar ainda neste semestre.

O intuito é que, com a ação, as interferências semafóricas no cruzamento sejam eliminadas, melhorando a mobilidade no local.