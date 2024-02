Cidade no interior de Goiás abre concurso público com salários de R$ 8,2 mil

Somando mais de 3.500 vagas, oportunidades são para diversos níveis de escolaridade, com jornadas de trabalho de até 40h semanais

Gabriella Licia - 11 de fevereiro de 2024

(Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Prefeitura de Formosa (GO), cidade localizada no Entorno do Distrito Federal (DF), com 3.517 vagas, dentre imediatas e cadastro de reserva.

As oportunidades são para candidatos de diversos níveis, indo do alfabetizado até o ensino superior, com salários de até R$ 8.289,51 e jornada de trabalho entre 30h e 40h semanais.

O prazo para inscrições se estenderá até o dia 04 de março, podendo ser realizado no site do Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) – banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$ 145, a depender do nível de escolaridade do cargo escolhido.

Os candidatos serão avaliados através de um teste objetivo e por prova de títulos, exclusiva para os cargos de professor.

De acordo com o edital, a realização do exame está prevista para os dias 11 e 12 de maio.

Confira a lista completa das oportunidades

Cargos de nível alfabetizado

Auxiliar de Manutenção Mecânica

Cargos de nível fundamental incompleto

Auxiliar Geral;

Agente de Manutenção Mecânica;

Agente de Serviços de Obras Públicas;

Agente de Serviços Operacionais;

Auxiliar de Serviços e Obras Públicas;

Auxiliar de Serviços Operacionais;

Eletricista;

Motorista;

Operador de Máquinas.

Cargos de nível fundamental completo

Agente de Serviços de Higiene e Alimentação;

Auxiliar de Consultório Dentário;

Cozinheiro;

Motorista CNH B, C e D;

Agente Operacional de Segurança;

Enfermagem;

Recepcionista;

Auxiliar de Topografia.

Cargos de nível médio

Administrativo Escolar;

Assistente da Equipe de Referência;

Cuidador Social;

Educador Social;

Facilitador da Oficina de Artes;

Facilitador da Oficina de Esportes;

Facilitador da Oficina de Música;

Administrativo;

Guarda.

Cargos de nível técnico

Técnico de Laboratório;

Fiscal de Tributos Municipais;

Técnico de Contabilidade;

Topógrafo.

Cargos de nível superior

Professor de Ciências;

Professor de Educação Física;

Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais;

Professor de Geografia;

Professor de História;

Professor de Matemática;

Professor de Português/Inglês;

Professor Intérprete de Braille;

Professor Intérprete de Libras;

Profissional de Apoio Escolar;

Assistente Social;

Psicólogo;

Pedagogo;

Profissional de Nível Superior;

Médico;

Médico Veterinário;

Odontólogo;

Fiscal de Vigilância Sanitária;

Arquiteto;

Analista Ambiental – Biólogo;

Engenheiro Civil;

Engenheiro Eletricista;

Zootecnista.

Para mais informações, acesse o edital completo aqui.