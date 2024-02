Por ciúmes, homem invade casa e mata a ex e o atual namorado dela na cama

Suspeito ainda resistiu à abordagem e trocou tiros com a polícia

Da Redação - 11 de fevereiro de 2024

Gislane Silva de Oliveira Santos, de 40 anos, foi uma das vítimas. (Foto: Reprodução)

Tomado pelo ciúme, um homem, de 41 anos, invadiu a casa da ex-companheira e, ao vê-la na cama com outro, alvejou o casal. O caso ocorreu na noite deste sábado (10), na região Central de Goianápolis.

Inicialmente, o suspeito havia pedido para que um dos filhos emprestasse a caminhonete para que ele pudesse andar um pouco. No entanto, usou o controle do portão da casa da vítima, que estava dentro do carro, para executar a ação.

O homem se dirigiu para a residência da ex e logo que chegou, foi direto ao quarto do casal, onde cometeu o crime. As vítimas foram identificadas como João Paulo de Deus Nascimento Tibúrcio, de 30 anos, e Gislane Silva de Oliveira Santos, de 40.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e ao chegar no endereço indicado, encontrou o suposto autor transtornado na sacada do imóvel.

Os militares então tentaram contato com o agressor, que resistiu à abordagem e deu início a uma intensa troca de tiros.

Com o passar do tempo, as munições dele acabaram e, apenas neste momento, jogou a arma da sacada e se entregou.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado para a Instituto Médico Legal (IML) para que pudesse passar por exame de corpo de delito. Já no local, ele começou a fingir que iria desmaiar, impedindo a conclusão do relatório.

Posteriormente, o homem foi levado para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado em flagrante.