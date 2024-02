Concurso público é lançado em Goiás com salários de até R$ 3,3 mil

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de até 40h semanais

Thiago Alonso - 12 de fevereiro de 2024

Pessoas fazendo concurso. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

A Prefeitura de Perolândia, cidade da região Sul de Goiás, anunciou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 47 vagas, divididas entre as de início imediato e de cadastro reserva.

As oportunidades possuem jornadas de até 40h semanais e salários que chegam a R$ 3.315,41.

São ofertadas vagas de Auxiliar de Serviços Gerais (nível fundamental), Monitor Educacional (nível médio), além de Analista Ambiental e Professor – Pedagogia (nível superior).

Os interessados devem se inscrever entre os dias 12 de março e 05 de abril pelo Portal do Candidato no site do Instituto Verbana. É necessário o pagamento de uma taxa de inscrição, que varia de R$ 80 a R$ 120, conforme a escolaridade exigida.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, avaliação de títulos, e redação, a depender do cargo pretendido.

As provas estão previstas para o dia 28 de abril, e os resultados serão divulgados em 15 de maio.

Para mais informações, leia o edital na íntegra.