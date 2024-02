Uma pessoa morre e outras três ficam feridas após grave acidente na BR-060

PRF e Triunfo Concebra estiveram presentes na cena. Envolvidos tiveram de ser encaminhados à unidades de saúde

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2024

Acidente vitima uma pessoa em Alexânia (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito, envolvendo dois carros, acabou vitimando uma pessoa, não identificada, que trafegava pela BR-060, no perímetro urbano de Alexânia. O caso aconteceu na noite deste domingo (11).

Por volta das 23h, os dois veículos teriam colidido e saído da pista, de modo que um deles teve maiores avarias. A situação se deu na altura do km 19.

Os carros eram um VW Gol e um Honda HRV, ambas de cor preta. Ao ser notificada do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para atender os envolvidos.

Além dos agentes, também houve o auxílio da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via. Dentre as vítimas, duas tiveram apenas ferimentos leves e foram levadas para o Hospital do Gama.

Outra já foi encontrada em estado grave e encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde recebeu cuidados especializados.

Já a quarta pessoa, que conduzia um dos veículos, recebeu socorro, mas teve o óbito confirmado ainda no local.

Foi solicitada a perícia do ocorrido e o caso foi registrado como lesão corporal na direção de veículo e acidente com vítima fatal.