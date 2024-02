Ronaldo Caiado anuncia sorteio de filhotinhos no Instagram: “isso é coisa do coração”

Gravação surpreendeu internautas e ação só será válida para moradores de Goiás

Gabriella Pinheiro - 13 de fevereiro de 2024

Ronaldo Caiado anuncia sorteio de cachorros. (Foto: Reprodução)

Um vídeo publicado na página oficial do Instagram do governador Ronaldo Caiado (UB), nesta terça-feira (13), surpreendeu e ‘explodiu o fofurômetro’ dos internautas pelo anúncio de um sorteio de 7 filhotes de cachorro.

Na gravação, o político afirma que a ação acontecerá no dia 29 de fevereiro e que serão sorteadas duas fêmeas e três machos da raça fox paulistinha, além de um casal de pastor belga malinois.

Entre os requisitos necessários para participar, estão: residir em Goiás, seguir a conta do governador no Instagram e comentar “eu quero” no vídeo, além de ser “apaixonado por cachorro”. A entrega dos animais ficará sob a responsabilidade de Caiado.

“O sorteio será no dia 29 de fevereiro. E em seguida, faremos com que os filhotes cheguem às novas famílias. Ah, e eu quero acompanhar o crescimento deles, viu? Os vencedores podem me mandar foto e vídeo. Vai ser bom demais!”, disse.

De acordo com o governador, a ação foi motivada, após o mesmo receber diversos pedidos de mensagens solicitando filhotes para a adoção.

“Veja bem, isso é coisa do coração hein?! Isso é presente que pode saber… sou apaixonado por isso aqui”, salienta.

Veja o vídeo: