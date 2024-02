Municípios goianos já podem se inscrever para levar cinema à população de forma gratuita

Além dos filmes, são realizadas palestras, oficinas e até mesmo cursos sobre a temática audiovisual

Samuel Leão - 14 de fevereiro de 2024

Cine Goiás Itinerante. (Foto: Divulgação/Secult)

A Secretaria do Estado da Cultura (Secult) de Goiás abriu inscrições para o programa Cine Goiás Itinerante 2024, que leva a magia da telona e do mundo audiovisual para os mais variados municípios.

O projeto atua em escolas, praças e centros culturais, levando sessões de filmes que integraram o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que ocorre na Cidade de Goiás.

Além das exibições, também ocorrem palestras, oficinas e cursos capacitantes sobre a área do audiovisual e o ambientalismo, movimentando o setor e dando continuidade ao trabalho realizado pelo festival.

As inscrições podem ser feitas pelo site Mapa Goiano, que funciona como uma plataforma logística da cultura no estado.

Por lá, basta se cadastrar e entrar na aba oportunidades, onde está disposta a opção “Inscrição Cine Goiás Itinerante 2024”. Qualquer cidade pode solicitar os serviços.

A iniciativa ainda conta com eventos em datas comemorativas ou tradicionais de variadas regiões, como nas Cavalhadas, em festivais gastronômicos, feiras temáticas, no Dia das Mães, em Festas Juninas, na Semana da Consciência Negra e até no período natalino.