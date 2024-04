Após dias de luta, Bebê Nicolas morre em hospital de Goiânia

Garotinho nasceu com um grave problema cardíaco, precisando ser internado desde o quarto dia de vida

Thiago Alonso - 27 de abril de 2024

Nicolas Santos Ribeiro nasceu com cardiopatia. (Foto: Arquivo Pessoal/ Hassler Ribeiro)

Após dias de luta, o pequeno Nicolas Santos Ribeiro faleceu no início deste sábado (27). A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo pai da criança, Hassler Ribeiro.

O recém-nascido, natural de Anápolis, estava internado no Hospital Estadual da Mulher (HEMU), em Goiânia.

Segundo o pai, durante a madrugada, por volta das 05h, a saturação começou a abaixar, até que culminou em uma parada cardíaca.

O garotinho nasceu com um problema cardíaco muito delicado, no qual apresentava um sopro no coração.

Assim, com apenas quatro dias de vida, Nicolas precisou ser internado na UPA Pediátrica de Anápolis, no entanto, dada a gravidade da situação, era necessário a transferência e cuidado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) – fato que, inclusive, mobilizou e comoveu a população, que acompanhou a jornada do pequeno em busca de um leito.