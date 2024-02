Após ganhar na loteria, mulher descobre que não terá dinheiro para comprar o que queria

Ainda frustrada, ela decidiu tornar a história pública e fez desabafo: "eu estava tão animada"

Gabriella Licia - 15 de fevereiro de 2024

Dawn Rivers é britânica. (Foto: Reprodução/The Sun)

O caso extremamente decepcionante de uma ganhadora de loteria, que acreditou ter tirado a sorte grande, tem rendido comentários entre os internautas após ela explicar como tudo aconteceu.

Dawn Rivers, de 63 anos, é britânica e revelou ao jornal The Sun que recebeu uma mensagem no celular afirmando que teria recebido uma quantia de dinheiro com um bilhete da sorte.

No entanto, no conteúdo, a equipe profissional do People’s Postcode Lottery não especificou o valor que a idosa teria faturado. Como a fé era grande, ela acreditou que seria um grande prêmio.

“Já ganhei £ 10 antes, se for dez, eles apenas colocaram uma pequena mensagem para dizer que você ganhou £ 10 e foi para o seu banco”, confirmou.

Durante a expectativa de ter retirado £ 30 mil (aproximadamente R$ 187,2 mil), a apostadora comentou com diversas pessoas sobre o suposto ganho e fez diversos planos com a bolada.

Porém, para a grande decepção, foi apenas £ 10. “Sabe quando você pensa que ganhou alguma coisa e fica com a boca seca? Foi o que aconteceu”, desabafou.

“Eu estava tão animada por ter um pouco de dinheiro para brincar que já tinha gasto na minha cabeça. Comprando algumas coisas extras para a casa. Disse à minha filha que a ajudaria depois do Natal. Eu me vestia todas as manhãs esperando o sorteio do código postal chegar à minha porta. Fica doente quando você não consegue no final. Isso é o que realmente me irrita”, finalizou a idosa, muito chateada com a desilusão.