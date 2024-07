6 frases em inglês que muitos brasileiros falam sem se dar conta do significado

Confira as expressões gringas que são sucesso no Brasil, mas que é melhor ficar atento para usá-las corretamente

Pedro Ribeiro - 25 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Twitter)

Apesar de serem línguas muito diferentes, o português falado aqui no Brasil já adotou diversas palavras e frases em inglês.

No entanto, mesmo sendo falada por muitos brasileiros, alguns ainda não sabem o que elas significam.

E para usá-las corretamente, é melhor ficar atento.

Essas frases em inglês são frequentemente encontradas em diversas situações, como estampadas em camisetas, em academias, restaurantes e até mesmo nas redes sociais.

Pensando nisso, elaboramos uma lista das expressões que você pode até ter visto por aí, mas ainda não sabe o que significam.

1. The book is on the table

Para começar, uma das frases em inglês mais ditas por brasileiros.

Essa é campeãs para quem quer “gastar” o mínimo de inglês, não é mesmo?

Talvez você até saiba que o real significado dela é “o livro está na mesa”, mas já parou para pensar a razão dela ser tão famosa por aqui?

Na verdade, isso tem a ver com o programa humorístico Casseta e Planeta, popular na rede Globo durante a década de 90.

Entre os quadros desse show de TV, existia uma atração em que eles simulavam entrevistas com famosos internacionais e sempre repetiam a tal frase.

Isso ficou enraizado na mente de muitos brasileiros e até hoje é repetida como uma espécie de piada.

2. My bad

Se você traduzir essa frase em inglês ao pé da letra, o significado seria algo como “meu mal”, mas a verdade é que não tem nada a ver com o sentido atribuído a ela.

“My bad” é uma expressão informal usada para se desculpar e é muito usada no mundo dos ‘games’.

3. I’m not in the mood

Talvez você não conheça a expressão inteira, mas já deve ter visto ou escutado a palavra “mood”.

Essa frase em inglês quer dizer “eu não estou no clima” ou “não tô na vibe”.

O termo “mood” também pode significar “humor”, de acordo com a forma em que é colocada.

4. Never say never

Essa expressão é muito famosa na voz do cantor canadense Justin Bieber.

Isso porque a sentença dá nome a um hit do astro pop.

A frase quer dizer “nunca diga nunca” e serve como um incentivo para se carregar na vida.

5. Never give up

Outra frase em inglês queridinha e muito usada para motivação é “never give up”.

Em tradução livre, significa “nunca desista”, deixando para as pessoas uma mensagem de incentivo.

Além disso, essa fala também é muito comum em músicas de língua inglesa.

Entretanto, a fama dessa expressão não surgiu por algum motivo específico, apenas caiu nas graças dos brasileiros.

6. Just do it

Para finalizar, uma frase que se popularizou por uma marca de roupas e artigos esportivos.

Por isso, provavelmente você já deve ter visto camisetas com esse dizer estampado.

Ela quer dizer “apenas faça” e funciona como um incentivo para que as pessoas não desistam nem percam a motivação.

