Circuito de circo passará por 10 cidades goianas com apresentações gratuitas; saiba quais e quando

Espetáculos consistem em uma fusão entre o circo tradicional e contemporâneo, com direito a palhaços, mágicos, acrobatas e muito mais

Gabriella Pinheiro - 15 de fevereiro de 2024

Apresentação de grupo circense. (Foto: Divulgação)

Um total de 10 cidades de Goiás receberão um circuito de circo, o Circo Show, com espetáculos gratuitos de três trupes circenses.

Serão 10 eventos que acontecerão em: Araguapaz (16/02), Aruanã (17/02), Britânia (18/02), Itapirapuã (20/02), Goiás (21/02), Itaberaí (22/02), Itauçu (23/02), Goianira (24/02), Nova Veneza (25/02) e Monte Alegre (30/02).

As apresentações serão realizadas em praças públicas ou em locais de concentração de público, como feiras livres e centros comunitários de cada município.

O evento contará com a presença de 10 artistas profissionais dos grupos Asas de Picadeiro, Chocolate & Pimentinha e Reality Circus.

Ao todo, os espetáculos terão 60 minutos de duração e consistem em uma fusão entre o circo tradicional e o contemporâneo, com palhaços, mágicos, malabaristas, acrobatas, equilibristas e contorcionistas.

Vale lembrar que o projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.