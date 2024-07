Fiscais fecham academia de Goiânia que mantinha adolescente como treinador

Uma academia de Goiânia foi interditada pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF14-GO), devido à constatação de que um adolescente, de 17 anos, atuava como professor na unidade sem sequer ter formação para ocupar o cargo.

O caso foi descoberto após uma aluna precisar ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), depois de se machucar durante o treino.

O estabelecimento fica situado no Jardim América e, até o momento, não emitiu um posicionamento oficial à imprensa. A fiscalização ocorreu na última sexta-feira (12), e contou com o apoio da Polícia Militar (PM).

Segundo os policiais, ao G1, o chamado para comparecer à unidade teria ocorrido após a aluna se machucar, o que teria “levantando preocupações de outras pessoas sobre a segurança e a supervisão dos treinos no estabelecimento”.

A partir dos relatos, os fiscais do Cref-GO perceberam a atuação ilegal do adolescente como professor durante aquele horário. Além disso, a academia estava sem um responsável técnico desde 11 de junho de 2024 e foi interditada para que as regularizações necessárias sejam realizadas.