Final de semana em Goiás será agitado pela “ressaca” do Carnaval

Não faltam opções imperdíveis para que os goianos possam aproveitar o descanso caindo na curtição

Isabella Valverde - 15 de fevereiro de 2024

Jiraya Uai é uma das atrações do final de semana, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Carnaval pode até ter passado, mas isso não quer dizer que a folia precisa acabar, muito pelo contrário. A prova disso é que o final de semana em Goiás está repleto de atrações.

Por isso, o Agenda Portal 6 separou opções imperdíveis para que os goianos possam aproveitar os momentos de descanso caindo na curtição.

O agito volta com tudo já na sexta-feira (16) com a Festa do Milhão, que agitará a Azzure Club, em Goiânia, com participação de Jiraya Uai, Neto & Jr, Décio Gomes, André Melo e muito mais.

No mesmo local, o sábado (17) vai ser com a Ressaca Azzure Folia, que vai colocar os goianos para dançar ao som de Os Parazim, Breno Paixão e outros artistas.

Mudando o cenário para Anápolis, a folia continua sábado no Zabumba Gastrobar, com a Ressaca de Carnaval. O evento terá oito horas de duração e promete animar o público com apresentações do grupo “6 Tá Bom”, Alê do Baile e cinco DJ’s.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: