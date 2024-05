“Planeta dos Macacos: O Reinado” e “Garfield – Fora de Casa” são os destaques nas telonas de Goiânia

Agradando desde as crianças até os adultos, filmes dos mais variados gêneros podem ser assistidos nas telonas da capital

Ruan Monyel - 10 de maio de 2024

(Foto: Divulgação/20th Century Studios/ Sony Pictures)

Os cinemas de Goiânia estão agitados com produções que prometem entreter e cativar o público de todas as idades, afinal, os mais variados gêneros cinematográficos se encontram em cartaz.

“Planeta dos Macacos: O Reinado” e “Garfield – Fora de Casa” são os principais destaques da semana, oferecendo uma variedade de emoções e aventuras para toda a família.

O novo filme da franquia, “Planeta dos Macacos: O Reinado”, mergulha em um universo distópico repleto de ação, onde César precisa da ajuda de uma jovem humana para combater um novo líder primata. Confira o trailer:

Já o filme “Garfield – Fora de Casa” traz uma dose de humor e fofura com as trapalhadas do adorável gato laranja que é apaixonado por lasanha, e promete encantar não só as crianças. Confira:

Com um elenco de peso, incluindo a estrela de Hollywood, Zendaya, o longa “Rivais” segue em exibição, sendo a melhor opção para quem gosta de um bom triângulo amoroso.

Cenas eletrizantes não faltam em “O Dublê” e “Godzilla e Kong: O Novo Império”, duas ficções repletas de ação.

Os filmes “The Chosen”, “Férias Trocadas”, “Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2” e “Guerra Civil” também seguem em cartaz.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser conferidos no site da sua rede de cinema preferida!