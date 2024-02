ONG de Anápolis desenvolve aplicativo gratuito que pode salvar a vida de crianças com câncer

Software, que foi dirigido por pai que perdeu a filha para a doença, foi lançado nesta quinta-feira (15)

Davi Galvão - 15 de fevereiro de 2024

Criança recebendo atendimento no Núcleo Esperança. (Foto: Divulgação)

Esta quinta-feira (15) representa uma ocasião bastante emblemática para todas as crianças ao redor do mundo que enfrentam o câncer, em um drama que acaba por envolver toda a família.

Isto porque o dia 15 de fevereiro marca o Dia Mundial do Combate ao Câncer Infantil. E é nesta data que uma nova esperança, diretamente de Anápolis, se acende em meio a este cenário tão complicado, como forma de auxiliar no diagnóstico precoce dos pacientes.

A novidade trata-se do aplicativo Oncoped Precoce, lançado oficialmente nesta quinta e desenvolvido pelo Núcleo Esperança – organização que se propõe a ajudar o público infantil a receber um tratamento adequado.

Fundador e diretor do projeto, Valber Barreto contou ao Portal 6 um pouco mais sobre como o software irá auxiliar no diagnóstico precoce de pacientes com a doença.

“O médico, ou chefe do serviço da unidade, lança os dados da criança ou adolescente com suspeita de câncer e abrirá um chamado para a equipe de oncopediatras do projeto, que pedirão exames complementares”, afirmou.

“Caso seja confirmado o diagnóstico de câncer, já será feito relatório para encaminhar ao centro de referência e iniciar o tratamento o mais breve possível”, continuou Valber.

Ainda, através do aplicativo, será possível solicitar um chamado para que toda a família do paciente receba atendimento psicológico, de forma gratuita.

O software foi desenvolvido ao longo de 14 meses pelo Núcleo Esperança, tendo sido financiado com o apoio de parceiros e será disponibilizado de forma gratuita para todos os centros de saúde da União.

Valber, que fundou a iniciativa após perder uma filha para a doença, que foi diagnosticada tardiamente, reforçou o compromisso que tem para com todas as famílias que dependem da iniciativa.

“É uma doença que, especialmente com crianças, todo segundo conta e pode fazer a diferença entre a vida e a morte, mas a gente tem esperanças de que, com esse aplicativo, diversos pacientes possam ser salvos”, finalizou.