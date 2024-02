Aviso importante para idosos com 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anos adiante que têm RG

Por meio do documento, é possível que pessoas que se enquadrem nessa faixa etária tenham acesso a várias vantagens

Gabriella Pinheiro - 16 de fevereiro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil/Marcelo Camargo)

Idosos com 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anos e adiante e que tem RG devem se atentar a um aviso importante que pode beneficiar e oferecer uma série de serviços e direitos.

Por meio de um documento, é possível que pessoas que se enquadrem nessa faixa etária tenham acesso a várias vantagens. Quer saber mais sobre? Leia até o final e descubra.

Um documento importante para aqueles que são idosos com 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anos adiante e que tem RG pode ajudar no dia a dia e, de quebra, garantir uma série de benefícios. Trata-se da carteira do idoso.

Essencial para pessoas dessa faixa etária, o benefício é garantido pela Lei 10.741/03 e visa garantir benefícios complementares e uma série de direitos.

Uma das vantagens, por exemplo, é que a contemplação permite o acesso gratuito em transportes entre estado, além de descontos na compra de passagens. A validade do item é de 2 anos.

O documento é composto pelo seguintes itens: nome completo do idoso, data de nascimento, número do documento de identificação, número do CPF, número de Inscrição Social (NIS), data de expedição e validade e QR Code com código alfanumérico.

Entre os requisitos necessários para obter à carteira do idoso, estão: comprovar ter renda igual ou inferior a dois salários mínimos – que atualmente está em R$2.824 -, além de possuir um documento de emissão, como o RG, e estar cadastrado no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico).

A emissão pode ser feita por meio do site oficial da carteira de idoso. Para isso, basta ir até a opção “Emitir Carteira”, fazer login na conta do governo, autorizar o acesso aos dados pessoais e selecionar a opção de emitir o documento. Assim, em poucos passos, você terá o documento de forma rápida, podendo escolher entre imprimir ou salvar o documento no aparelho.

