Conheça belezas de paraíso no interior de Goiás com cachoeira e piscinas naturais

Atrativo oferece atividades de trilhas e acampamento até toboágua e tirolesa para agradar os mais diversos visitantes

Augusto Araújo - 16 de fevereiro de 2024

Cachoeira do Girassol, em Cocalzinho de Goiás. (Foto: Divulgação)

Na cidade de Cocalzinho de Goiás, encontra-se um verdadeiro paraíso que conta com uma bela queda d’água e piscinas naturais deslumbrantes.

Trata-se da Cachoeira do Girassol. Com uma premissa de aproximar o visitante da natureza, o local oferece diferentes tipos de atividade para agradar todos os gostos.

Assim, além da queda d’água e das piscinas naturais, o atrativo ainda oferece opções de trilha, toboágua, quadras poliesportivas, parquinho e até tirolesa.

No empreendimento os turistas podem aproveitar a área de camping para levantar barracas e passar o tempo ao ar livre. A administração do local também aluga tendas e colchões.

A Cachoeira do Girassol também oferece almoço no restaurante, que possui um bar com opções de cervejas e drinks.

Porém, há também a possibilidade de se utilizar as churrasqueiras do atrativo.

Outras opções que podem trazer um pouco mais de conforto para os visitantes são a oferta de vestiários com chuveiro, wi-fi e agentes de segurança, garantindo a proteção.

O local fica aberto de quinta a domingo e feriados, das 08h às 17h. Crianças de até 05 anos tem entrada livre, assim como aniversariantes da semana (mediante comprovação).

Além disso, pagam meia entrada os idosos e os pequenos de idades entre 06 a 12 anos.