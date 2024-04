Shows imperdíveis, comédia e festa fantasia prometem agitar o final de semana em Goiás

Variedade incrível de eventos promete agradar todos os gostos e tirar os goianos de casa

Isabella Valverde - 18 de abril de 2024

Banda Capital Inicial é atração confirmada em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Mais uma vez o final de semana está chegando e, claro, com diversas opções culturais para aproveitar o tempo livre da melhor maneira em Goiás.

Música, comédia, festa fantasia e encontro de motociclistas. Sim! A variedade incrível de eventos promete agradar todos os gostos e tirar os goianos de casa. Por isso, o Agenda Portal 6 selecionou as melhores atrações para curtir.

Em Goiânia, a sexta-feira (19) será especial, com um super show da banda Capital Inicial e Fuzo. O festejo vai acontecer na Arena Multiplace e está previsto para ter início a partir das 19h. Os fãs podem correr e garantir os ingressos por meio do site Brasil Ticket.

O sábado (20) na capital também promete ser bastante agitado, garantindo uma verdadeira experiência para os goianos com a Festa da Fantasia. Nesta edição, que acontecerá no Passeio das Águas Shopping, o público vai poder mergulhar no universo mitológico, enquanto curte uma boa música ao som de Vintage Culture e Jord. É possível obter as entradas através da plataforma BaladApp.

Mudando para Anápolis, também será possível escolher a programação preferida para aproveitar o tempo livre da melhor maneira.

Para aqueles que desejam dar boas risadas no sábado, a dica é garantir um lugar no Teatro São Francisco e gargalhar com a apresentação do comediante Flávio Anddrade. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Ingresso Digital e, depois, “aproveite a festa”.

Também em Anápolis, o dono do hit “Pi Po Po Po Ro Po”, Pedrinha Moraes, é a grande atração do Terra Brasil. O evento vai acontecer no sábado e a casa está prevista para abrir a partir das 21h.

Já em Goianésia, o festejo ficará por conta do Encontro Nacional de Motociclistas, que terá na sexta apresentação da banda Mr. Gyn e Sistema Acaso, e no dia seguinte, Biquíni.

