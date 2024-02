Morte de estudante de agronomia gera comoção nas redes sociais: “se fosse possível te daria a minha vida”

Amigos e internautas lamentaram o ocorrido e desejaram força aos familiares

Gabriella Pinheiro - 17 de fevereiro de 2024

Jonathan Santiago Fernandes. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A morte do estudante de agronomia Jonathan Santiago Fernandes, de 20 anos, após se afogar durante uma pesca com familiares no Rio Caldas, em Anápolis, gerou comoção nas redes sociais em postagens de familiares e conhecidos da vítima, que lamentaram a fatalidade. O caso aconteceu na sexta-feira (16).

Nos comentários de uma postagem na página Anápolis Notícia, amigos do rapaz lamentaram o ocorrido e manifestaram a tristeza pela precoce partida do jovem.

“Se fosse possível te daria a minha vida”, escreveu um conhecido do rapaz.

Uma familiar, tia do jovem, também aproveitou o momento para desabafar sobre o caso e comentar os sentimentos em relação à morte do familiar.

“Não acredito. Meu sobrinho. Quanto está doendo”, disse.

Já no Facebook, em uma publicação informando sobre a morte do rapaz, internautas lamentaram a fatalidade e também desejaram forças a família e colegas.

“Meus sentimentos aos familiares, tão jovem”, desejou um.

“Que Deus conforte a família”, afirmou outro.

Ao Corpo de Bombeiros, familiares afirmaram que estavam pescando quando o jovem resolveu entrar na água para nadar, mas acabou se afogando.

Diante da cena, o pai da vítima pediu socorro a um agente que dava aulas de instrução na região, que foi até o local e encontrou o estudante no fundo do rio.

Ele foi reanimado e levado por um helicóptero ainda com sinais vitais até um hospital da cidade, mas não resistiu e acabou falecendo.