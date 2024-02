Mulher conta o que fez para se vingar do marido e advogada faz alerta

Recém-largada e ressentida, ela explicou que agiu sem pensar

Gabriella Licia - 17 de fevereiro de 2024

Miriane Ferreira é advogada e explicou o caso. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Uma mulher recorreu a uma caixinhas de perguntas do Instagram para questionar se “ato de vingança” contra o marido se configura um crime e o caso rendeu comentários na internet.

Ressentida com o término, ela explicou no perfil da advogada Miriane Ferreira que inscreveu o ex-marido para ser mesário durante as eleições de 2024.

“De raiva, me passei pelo meu ex e cadastrei ele para ser mesário sem ele descobrir que foi eu. Dá problema?”, questionou a recém-largada.

A advogada respondeu que ‘sim’. De fato, configura-se crime de falsidade ideológica. A grande questão é que seria muito difícil descobrir quem teria realmente cometido o crime.

No entanto, recomendou ainda que mais mulheres não cometam o mesmo erro, pois é um crime e pode acarretar problemas jurídicos.

Nos comentários, diversos internautas deram risadas da situação. Mas houve quem discordou e pontuou ser um ato de extrema imaturidade.

Confira o vídeo!