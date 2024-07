Quem sofre de ansiedade pode ter direito a receber benefício mensal de R$ 1.412

Revelação foi dada pela advogada Henriette Brigagão, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 16 de julho de 2024

(Foto: Marcello Casal / Agência Brasil)

Presente em boa parte dos brasileiros de diferentes idades, a ansiedade – que se caracteriza como sendo um intenso, excessivo e persistente medo de situações cotidianas – é um transtorno cada vez mais diagnosticado no país. Mas você sabia que quem sofre de ansiedade pode ter direito a receber um benefício mensal de R$ 1.412? Pois é.

A revelação foi dada pela advogada Henriette Brigagão, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais dela e repercutiu entre os internautas. Saiba mais sobre o assunto lendo a matéria.

De acordo com a profissional, essa remuneração também se estende não só para pessoas com o transtorno, mas também para aqueles diagnosticados com alcoolismo crônico.

Conforme explicado por ela, a pessoa alcoólatra é considerada uma pessoa doente, além de ser formalmente reconhecida pelo Código Internacional de Doenças (CID).

Segundo ela explica, a bebida é capaz de trazer diversos problemas secundários, como doenças físicas e mentais mais graves, fazendo com que a família da pessoa necessite de condições para tratar e cuidar dessa pessoa.

Para receber o benefício ofertado pelo Governo Federal, que consiste no BPC Loas, a pessoa deve cumprir uma série de requisitos. Vale ressaltar que, nesse caso, ele só pode ser pago para o alcoólatra ou para alguém que fique responsável pelas necessidades básicas da pessoa.

Já para as pessoas diagnosticadas com ansiedade, o processo é o mesmo. Isso porque o transtorno misto ansioso e depressivo, é caracterizado na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) em F41.

