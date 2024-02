6 coisas que podem acontecer com quem gosta de beber à noite

Pior do que a dor de cabeça no outro dia, só a lembrança dos comportamentos

Anna Júlia Steckelberg - 18 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Não tem nada pior do que aquela dor de cabeça terrível depois de beber à noite, não é mesmo?

E muito pior do que esse enjoo e desconforto, só o arrependimento no momento de se lembrar de certos comportamentos, não é verdade?

A desidratação causada por cervejas, drinks e vinhos acabam afetando nosso corpo de cabo a rabo.

Por isso, hoje decidimos listar algumas coisas comuns de acontecerem depois de uma bebedeira com os amigos!

6 coisas que podem acontecer com quem gosta de beber à noite:

1. Ligar para o ex

Não tem como fazer essa lista sem começar pelo maior terror das pessoas: ligar para o ex bêbado.

Esse tipo de comportamento sempre surge por um desejo que muitas vezes é censurado, e só vem a tona sob efeitos do álcool

2. Acordar de ressaca

Como dito, acordar de ressaca é uma das piores partes da bebedeira. Quem é que não queria ser imune a isso, né?

Geralmente, a ressaca vem acompanhada de insônia, dor de cabeça, enjoo e calafrio. Fora isso, ainda tem danos reais ao nosso fígado e outros órgãos.

3. Contar seus segredos para desconhecidos

Não tem nada pior do que acordar no outro dia e se lembrar que acabou colocando a boca no trombone com pessoas desconhecidas.

Espalhar seus segredos íntimos a estranhos é muito comum depois de uma noite regada a álcool.

4. Ganhar umas dobras a mais

Para aqueles que buscam perder peso ou não querem ganhar umas dobrinhas a mais, a bebedeira à noite é uma precursora do ganho de peso.

Afinal, o álcool acaba retendo líquido em nosso corpo e causando indesejáveis dobras por todo o nosso corpo.

5. Perder o desempenho na academia

Dialogando com o tópico anterior, o álcool também nos tira aquele pique na hora de fazer atividade física.

O que acontece é que essas bebidas desgastam o organismo e sua ingestão, principalmente em excesso, compromete a disposição para exercícios físicos.

6. Se arrepender de alguns comportamentos

Por fim, amarrando tudo que foi dito, a ressaca moral é uma das piores partes depois de uma bebedeira.

Não tem nada pior do que se arrepender de certos comportamentos um dia depois de encher a cara.

