Sesc Goiás anuncia abertura de processo seletivo com salários de até R$ 3,5 mil

Vagas são destinadas à formação de cadastro de reserva e voltadas para candidatos do nível fundamental ao técnico

Augusto Araújo - 19 de fevereiro de 2024

Sesc Goiás. (Foto: Divulgação/Sesc Goiás)

O Sesc Goiás anunciou a abertura de um novo processo seletivo para o preenchimento de vagas nas unidades de Goiânia, destinadas à formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para profissionais desde o nível fundamental incompleto até aqueles com formação técnica. Os salários variam de R$ 1.835,47 até R$ 3.567,50, além de vale alimentação.

Os interessados deverão fazer o registro pelo site do Sesc Goiás, clicando no item Trabalhe Conosco. O prazo para inscrição teve início nesta segunda-feira (19) e vão até quarta-feira (21) ou sexta-feira (23), de acordo com a função desejada.

Confira a seguir a descrição de cada vaga:

Técnico em Segurança do Trabalho

Salário: R$ 3.567,50

Carga horária: 40h semanais

Vale Alimentação: R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo: Curso Técnico em Segurança do Trabalho; Registro Profissional da Categoria; Experiência profissional mínima de 06 (seis) meses comprovada na área. Disponibilidade para viagens.

Inscrições de segunda-feira (19) até sexta-feira (23), às 17h

Porteiro

Salário: R$ 2.028,13

Carga Horária prevista: 44hrs/semanais ou escala 12hx36h

Vale Alimentação: R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo: Ensino Fundamental Incompleto; Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana ou feriados. Sujeito a rodízio diurno e noturno.

Inscrições de segunda-feira (19) até sexta-feira (23), às 17h

Auxiliar de Copa e Cozinha

Salário: R$ 1.835,47

Carga Horária prevista: 44 horas semanais

Vale Alimentação R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo: Ensino Fundamental Incompleto; Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana ou feriados. Sujeito a rodízio diurno e noturno.

Inscrições de segunda-feira (19) até sexta-feira (23), às 17h

Auxiliar de Serviços Gerais

Salário: R$ 1.658,88

Carga Horária prevista: 44h semanais ou escala 12hx36h

Vale Alimentação: R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo Ensino Fundamental Incompleto; Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana ou feriados. Sujeito a rodízio diurno e noturno.

Inscrições de segunda-feira (19) até sexta-feira (23), às 17h

Auxiliar de Educação Especial

Salário: R$ 2.419,49

Vale Alimentação: R$ 365,00

Pré-requisitos do cargo: Ensino Médio Completo; Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.

Inscrições de segunda-feira (19) até quarta-feira (21), às 17h

Mais informações sobre os cargos podem ser consultadas no site oficial do Sesc Goiás.